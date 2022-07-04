Від 30 тис. грн: хто крім інженерів і розробників може заробляти в IT

Скільки заробляють в IT і яких вакансій найбільше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на кінець червня кількість вакансій для ІТ-спеціалістів у 4,8 рази менша, аніж була до війни. Та попри все сфера досі залишається в топі і за кількістю вакансій, і за рівнем зарплат.

У кадровому порталі grc.ua розповіли "Сьогодні", хто з гуманітаріїв може заробляти в цій сфері, які зарплати пропонують, та який досвід вимагають компанії.

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IT-галузь також відчула наслідки війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну IT-сфера була однією з тих, що краще витримали удар на ринку праці. Та все ж негативні наслідки відчутні і для айтівців, і для цього є декілька причин:

IT-спеціалісти працюють не лише у профільних компаніях, а і на підприємствах інших секторів економіки. Тому вони теж часто потрапляли під скорочення персоналу та зниження заробітних плат;

продуктові ІТ-компанії, які працювали на внутрішній український ринок, втратили з початку повномасштабної війни проєкти через фінансову неспроможність продовжувати розробку та впровадження;

також ІТ-компанії, які працювали із зовнішніми ринками, стикалися з недовірою та сумнівами іноземних замовників у тому, що українські ІТ-спеціалісти можуть дотримуватися дедлайнів та стандартів якості в умовах обстрілів та роботи з бомбосховищ.

Попри це з травня ситуація почала покращуватися, також з'явилось багато людей, які зараз шукають роботу, і попит на різні вакансії зростає. Щодо ситуації по регіонах, то найбільше пропозицій IT-компанії розміщують у Києві.

"Війна змінила регіональну структуру ІТ-галузі. Якщо до початку великої війни найбільшими ІТ-кластерами були Київ та Харків, то сьогодні Київ відновив свої позиції, які були втрачені на початку війни. Львів сьогодні займає впевнену другу сходинку за кількістю пропозицій роботи. Від кінця лютого кількість ІТ-фахівців, які працюють у Львові, зросла більш ніж втричі. Деяка частина українських спеціалістів виїхала за кордон", – зазначають аналітики.

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Загалом у відсотках ситуація виглядає так:

Яких спеціалістів і з яким досвідом шукають

Найбільше роботодавці потребують інженерів та розробників. Однак 18% вакансій відкриті для тих, хто не є технічними спеціалістами. Влаштуватися на роботу в цю сферу можуть менеджери, дизайнери, рекрутери тощо. Як зазначають на порталі, кожна п'ята вакансія в ІТ сфері для гуманітаріїв, або інших нетехнічних спеціалістів.

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Загалом до ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів входять такі:

інженери;

програмісти та розробники;

фахівці системи управління підприємством (ERP);

web інженери;

web майстри.

Досвід роботи переважно вимагають від 1 до 3 років.

Скільки заробляють в сфері IT

Середня заробітна плата в червні становить 70 900 грн. Наприклад, ще в травні середня зарплата в ІТ складала 103 500 грн.

"У більшій частці вакансій (у 42%) зазначена найнижча зарплата у сфері – від 31 900 грн. У кожній п'ятій вакансії пропонують зарплату від 63 900 грн. У 17% пропозицій роботи озвучена зарплата від 95 900 грн. Високу зарплату від 127 900 грн пропонують у кожній десятій вакансій. Вакансій з найвищою щомісячною компенсацією від 159 900 грн – 8% від усіх актуальних у сфері", – зазначають аналітики.

Найвищі зарплати пропонують таким спеціалістам:

фахівцям, що працюють над ігровим ПО – в середньому 87 700 грн;

web майстрам та web інженерам – 81 200 грн;

спеціалістам з систем управління підприємством (ERP) – 77 800 грн;

розробникам та програмістам – 76 000 грн.

При цьому найнижчі зарплати у таких фахівців:

аналітиків – в середньому 26 300 грн;

тестувальників – 19 800 грн;

фахівців телекомунікацій – 17 000 грн;

спеціалістів зі створення контенту – 15 600 грн.

Крім того, у початківців та тих, хто лише почав свій кар’єрний шлях у ІТ-сфері та має мінімальний досвід є можливість заробляти в середньому по 20 000 грн на місяць.

Що відбулося із зарплатами в Україні у червні

Раніше ми розповідали, що до 5 сфер, у яких по вакансіях найбільші зарплати, за підсумками червня входили такі сфери:

IT, інтернет, телеком – 70 900 грн;

вищий менеджмент – 45 300 грн;

консультування – 33 000 грн;

управління персоналом і тренінги – 28 500 грн;

будівництво і нерухомість – 26 000 грн.

Але при цьому майже у всіх зарплати поменшали. "Сьогодні" пояснили, кому і як знизили зарплати.

Ми писали також про те, де отримати зарплату у понад 20 тис. грн не маючи досвіду та як тепер роботодавці обирають кандидатів на роботу.