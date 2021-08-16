Острів зеленої енергії. Велика Британія дала старт масштабному проєкту з декарбонізації

У Великобританії з'явиться острів зеленої енергії / Фото: Getty Images, Wikipedia

Шетландські острови в Великобританії стануть "островом зеленої енергії". Йдеться про проект Orion, метою якого зокрема є промислове виробництво зеленого водню на експорт. Паливо планують отримувати за допомогою морської енергії вітру. Вартість проекту становить 2,8 млн фунтів стерлінгів (3,9 доларів США).

За даними World Energy, в цілому кошти будуть інвестовані:

у виробництво зеленого водню з морської енергії вітру;

електрифікацію морських платформ;

забезпечення альтернативним паливом транспортних засобів і морських судів;

диверсифікацію ланцюжка поставок енергії на Шетландські острови.

За задумом авторів проєкту, Orion допоможе не тільки в декарбонізації, але і створить 821 робоче місце на Шетландських островах до 2050 року. А якщо центри чистої енергії приживуться по всьому регіону, то в Шотландії може з'явитися до 5000 робочих місць.

Всього уряд Шотландії виділить 16,5 млн фунтів стерлінгів (22,8 млн доларів) на проекти "чистого нульового технологічного центру", включаючи частку Orion.

Шетландські острови – архіпелаг на північному сході Шотландії. Загальна площа – 1471 кв. км, з яких 967 кв. км припадає на Мейнленд. На цьому острові знаходиться адміністративний центр і найбільший населений пункт – Леруїк.

Водень у процесі "зеленого переходу"

Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

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як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

в якості чистої енергії для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Зелений водень найбільш ефективний на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

Нагадаємо, в 2020 році в рамках Європейського зеленого угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку в зелений водень.

А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100% -м водні.

Як виглядає перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою, який працює на зеленої енергії, дізнавайтеся з відеосюжету: