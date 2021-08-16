Остров зеленой энергии. Великобритания дала старт масштабному проекту по декарбонизации

В Великобритании появится остров зеленой энергии / Фото: Getty Images, Wikipedia

Шетландские острова в Великобритании станут "островом зеленой энергии". Речь идет о проекте Orion, целью которого, в частности, является промышленное производство зеленого водорода на экспорт. Топливо планируют получать с помощью морской энергии ветра. Стоимость проекта составляет 2,8 млн фунтов стерлингов (3,9 долларов США).

По данным World Energy, в целом средства будут инвестированы:

в производство зеленого водорода из морской энергии ветра;

электрификацию морских платформ;

обеспечение альтернативным топливом транспортных средств и морских судов;

диверсификацию цепочки поставок энергии на Шетландские острова.

По замыслу авторов проекта, Orion поможет не только в декарбонизации, но и создаст 821 рабочее место на Шетландских островах до 2050 года. А если центры чистой энергии приживутся по всему региону, то в Шотландии может появиться до 5000 рабочих мест.

Всего правительство Шотландии выделит 16,5 млн фунтов стерлингов (22,8 млн долларов) на проекты "чистого нулевого технологического центра", включая долю Orion.

Шетландские острова – архипелаг на северо-востоке Шотландии. Общая площадь – 1471 кв. км, из которых 967 кв. км приходится на Мейнленд. На этом острове находится административный центр и крупнейший населенный пункт – Леруик.

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

Реклама

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в зеленый водород.

А в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.

Как выглядит первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом, который работает на зеленой энергии, узнавайте из видеосюжета: