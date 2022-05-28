Зупинятися не планує: скільки тепер коштує долар на чорному ринку

Долар поступово повертає свої позиції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Без різких рухів, повільно, однак доволі впевнено долар повертає нещодавно втрачені позиції і, схоже, націлений на новий рекорд.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує долар на чорному ринку в суботу, 28 травня.

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За даними спеціалізованого сайту "Курс України", ранкове оновлення вартості валют показує, що середній курс продажу – на рівні 36,5 грн, а купівлі – 36,34 грн.

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 36,3 грн/дол, а найвищий – 37,1 грн/дол.

Що буде з доларом наступного тижня?

Середній курс продажу долара в Україні в період з 30 травня по 5 червня коливатиметься в межах 36-38 гривень.

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Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, така велика різниця у прогнозі (2 грн), зумовлена нинішнім високим рівнем спекулятивності ринку.

"Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні до долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, скорочення пенсійних і соціальних виплат, затримки кредитування з боку інших країн, а також пам'ятаємо, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – розповідає експерт.

За словами Орищака, це обіцяє неминуче падіння гривні, раніше чи пізніше. Тому за зниження курсу продажу долара українці, у яких залишилися накопичення у гривні, намагатимуться знизити ризики втрати грошей від інфляції та девальвації і купуватимуть американську валюту.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для українців, а Нацбанк дозволив банкам з 21 травня продавати готівкову валюту за будь-яким курсом.