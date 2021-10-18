Залишилося виконати одну умову: РФ вже готова постачати газ в ЄС по "Північному потоку-2"

Росія вже готова постачати газ в Європу по "Північному потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія збільшить поставки газу в Європу по газопроводу "Північний потік-2" одразу після того, як Німеччина остаточно схвалить його роботу.

Про це в інтерв'ю "ВВС" заявив російський посол у Великобританії Андрій Келін.

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"Росія, безумовно, не притримує газ з політичних міркувань, хоча поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-2", як тільки Німеччина його остаточно схвалить, підуть швидше і в більших обсягах", – сказав дипломат.

Келін переконував, що поставки російського газу не пов’язані з політикою і Росія збільшить їх обсяг незалежно від поведінки Німеччини.

Також посол наголосив, що для запуску трубопроводу вже все готово і залишилось лише отримати дозвіл від ФРН.

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"Факт в тому, що трубопровід "Північний потік-2" існує, він готовий, він підготовлений до використання, і ми очікуємо остаточного рішення від Німеччини", – сказав Андрій Келін.

Окрім цього, посол РФ зазначив, що Росія вже збільшила поставки через Україну на 10%, але більше не вийде через зношене обладнання.

Раніше віце-прем’єр Російської Федерації Олександр Новак запевняв, що "ПІвнічний потік-2" ніяк не пов'язаний із газовою кризою в ЄС і не має стосунку до зростання цін.

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Однак ще на початку жовтня 2021 року Новак запевняв, що швидка сертифікація та запуск "Північного потоку-2" допоможуть збити ціни на блакитне паливо у Європі.