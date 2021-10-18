Осталось выполнить одно условие: РФ уже готова поставлять газ в ЕС по "Северному потоку – 2"

Россия уже готова поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия увеличит поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток – 2" сразу после того, как Германия окончательно одобрит его работу.

Об этом в интервью ВВС заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Реклама

"Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений, хотя поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах", – сказал дипломат.

Келин убеждал, что поставки российского газа не связаны с политикой и Россия увеличит их объем независимо от поведения Германии.

Также посол отметил, что для запуска трубопровода уже все готово и осталось только получить разрешение от ФРГ.

Реклама

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии", – сказал Андрей Келин.

Кроме этого, посол РФ отметил, что Россия уже увеличила поставки через Украину на 10%, но больше не выйдет из-за изношенного оборудования.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак уверял, что "Северный поток – 2" никак не связан с газовым кризисом в ЕС и не имеет отношения к росту цен.

Реклама

Однако еще в начале октября 2021-го Новак уверял, что быстрая сертификация и запуск "Северного потока – 2" помогут сбить цены на голубое топливо в Европе.