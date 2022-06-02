Особливості SWIFT-переказів: як скористатися українцям та які переваги

Українці можуть безпечно переказувати гроші за кордон і з-за кордону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні грошові перекази стали особливо актуальними для українців після повномасштабного вторгнення Росії, адже мільйони людей змушені були виїхати за кордон.

Редакція "Сьогодні" зібрала актуальну інформацію про те, як працює SWIFT і які переваги системи.

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Що таке SWIFT?

Міжнародні банківські перекази SWIFT є системою платежів та передачі інформації між фінансовими установами в більшості країн. Учасниками мережі є понад 11 тис. банків та інших організацій. Система існує майже 50 років та відзначається безпечністю переказів. Саме тому для більшості країн вона вже стала стандартом.

Перекази між банками здійснюються в інформаційному вигляді, як обмін повідомленнями чи інструкціями, без використання фактичних грошей. А вже у кінцевій точці отримувачу видають кошти з використанням стандартного SWIFT-коду.

Особливості SWIFT

Кожна установа, підключена до системи, має власний унікальний код на 8-11 символів. Набір знаків містить кодове позначення банку та його філії, країни та міста. Якщо перекази здійснюються між двома банками без прямої угоди, то до процесу можуть залучати банки-посередники, але тоді вартість і час переказу зростає. Вихідну валюту при цьому конвертують у валюту призначення, інколи відбувається навіть подвійна конвертація.

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Такий процес триває від 1 до 5 робочих днів. За цей час банківські установи здійснюють перевірки, щоб запобігти шахрайству й відмиванню грошей. На тривалість переказу може впливати залучення посередника та офіційні вихідні.

Як здійснити SWIFT-переказ?

Щоб відправити міжнародний платіж через SWIFT, банку потрібно надати вичерпний перелік інформації:

ім’я та адресу одержувача;

назву та адресу банку одержувача;

номер рахунку одержувача (IBAN);

BIC або SWIFT-код банку одержувача.

Після підтвердження особи, користувач може здійснити банківський переказ онлайн зі свого віртуального рахунку чи за допомогою онлайн-переказів у своєму банку. Насамперед слід перевірити наявність достатньої суми грошей на рахунку, щоб банк не відхилив платіж, та перевірити обмінний курс з урахуванням націнки в банку та комісії.

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Якщо обмінний курс користувача влаштовує, потрібно підтвердити платіж. Після цього гроші конвертують і перекажуть одержувачу у валюті банківського рахунку.

Які тарифи?

SWIFT-перекази є одними з найдорожчих способів міжбанківських переказів. У тариф закладено комісію банку, обмінний курс, можлива також подвійна конвертація або додаткові збори.

За інформацією ПриватБанку, вартість надсилання SWIFT-платежу (за кордон) становить 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж 512 доларів (15,1 тис. грн). Із 1 квітня 2022 року скасували комісію за перекази на армію та оплату лікування.

Вартість надсилання платежів по Україні становить 1% від суми, але не менше ніж 20 доларів (590 грн) і не більше ніж 500 доларів (14,7 тис. грн) у гривнях за курсом НБУ. Якщо переказувати з кредитних грошей, то комісія становить 3% від суми, а з особистих коштів нічого не знімається.

При зарахуваннях платежів на картку для виплат до 30 вересня 2022 року передбачено 0% комісії, якщо рахунок у гривнях, і 0,5% від суми переказу, якщо рахунок у валюті. Якщо знімати готівку після переказу, то комісія становить 1% від суми + 5 грн або 1 одиниця валюти в гривнях за курсом НБУ. Із карток для виплат сума знімається без комісії.

Переваги й недоліки SWIFT

Основним плюсом SWIFT-переказів є гарантія безпеки та уникнення шахрайства, що убезпечує не лише транзакцію, але й банківський рахунок. Їх також можна використовувати майже в усіх країнах світу, є широкий вибір валюти для переказу. Оформити платіж можуть як фізичні, так і юридичні особи, є можливість скористатися мобільним застосунком українського банку.

Серед недоліків – досить тривалий процес переказу коштів через ретельні перевірки. Декого можуть злякати тарифи на перекази, особливо із залученням банків-посередників. Окрім цього, при SWIFT-переказах потрібно вказати багато інформації та не зробити помилок.

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