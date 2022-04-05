Ощадбанк запропонував українцям нову послугу – кому вона буде корисна

Ощадбанк запропонував нову послугу українцям за кордоном / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ощадбанк запропонував нову послугу для клієнтів, які виїжджають за кордон або планують це зробити.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Клієнтам пропонують оформити страховий поліс для покриття витрат на медичну допомогу в іншій країні. Оформити таку страховку можна самостійно, і навіть не виходячи з дому – у чат-боті.

Зробити це можна навіть у тому випадку, якщо ви вже перебуваєте за кордоном, а якщо не хочете робити це самі – можете звернутись до найближчого відділення банку.

Загалом Ощадбанк пропонує різноманітні варіанти медичних витрат у поїздках за межі України зі страховим покриттям від 30 тисяч євро.

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Поліс покриває витрати, пов’язані з погіршенням здоров’я застрахованого:

звичайне захворювання;

операційне втручання;

отримання медичної допомоги в разі травми або нещасного випадку.

Кредитні ліміти під час війни

В Ощадбанку нам розповіли, що під час воєнного стану в Україні клієнти можуть користуватися лише тими кредитними лімітами, які були встановлені до війни, а збільшувати їх не будуть.

У ПУМБ нам відповіли, що усі кредитні ліміти встановлюють на рівні 5 тис. грн і підвищити їх наразі неможливо.

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У ПриватБанку також є можливість користуватися лише тими лімітами, які ви отримали до війни.

А от Monobank залишив можливість збільшувати кредитний ліміт, однак кожну подану заяву будуть розглядати індивідуально.

"Сьогодні" писали, чи видають українські банки кредити під час війни та який курс долара пропонують українцям.