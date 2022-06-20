Ощадбанк додав важливу функцію – кому знадобиться нововведення

Ощадбанк запускає важливе нововведення для мобільного додатку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ощадбанк зробив можливим вхід до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у месенджері Viber.

Про це розповів керівник виконавчого апарату обласної ради Херсонщини Юрій Соболевський, оскільки у частково захопленому окупантами регіоні є проблеми із мобільним зв’язком українських операторів.

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"Для цього необхідно телефонувати по веб дзвінку в контакт центр і банк змінює відправку смс на Viber", – розповів Соболевський і подякував керівництву банку.

Прес-служба банку також повідомляє, що компанія запустила чат-бот і у Viber і у ньому доступні усі можливі функції.

Клієнти Ощадбанку можуть там скористатися 43 функціями, зокрема:

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перевірити баланс карткового рахунку та рахунку мобільних заощаджень;

керувати лімітами;

оформити страховку;

здійснювати перекази та платежі;

дізнатись адресу найближчого відділення/банкомату тощо.

Ощадбанк готує зміни за кредитами

Раніше у фінустанові розповіли, що планують реструктуризацію проблемних споживчих кредитів, які були видані до 24 лютого 2022 року.

До вирішення цього питання закликають долучитися і владу, оскільки вважають безпрецедентною нинішню ситуацію для банків та для позичальників.

Тому боржникам спробують полегшити цей тягар, зокрема це стосується українців, які тимчасово виїхали з країни і не можуть погашати кредити вчасно або робити це у повному обсязі.

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"Сьогодні" раніше писали, які прогнози щодо кредитування дали в НБУ, та розповідали, чому українка не змогла сплатити кредит через термінал ПриватБанку.