Ощадбанк додав важливу функцію – кому знадобиться нововведення

Ощадбанк запускає важливе нововведення для мобільного додатку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ощадбанк зробив можливим вхід до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у месенджері Viber.
Про це розповів керівник виконавчого апарату обласної ради Херсонщини Юрій Соболевський, оскільки у частково захопленому окупантами регіоні є проблеми із мобільним зв’язком українських операторів.
"Для цього необхідно телефонувати по веб дзвінку в контакт центр і банк змінює відправку смс на Viber", – розповів Соболевський і подякував керівництву банку.
Прес-служба банку також повідомляє, що компанія запустила чат-бот і у Viber і у ньому доступні усі можливі функції.
Клієнти Ощадбанку можуть там скористатися 43 функціями, зокрема:
- перевірити баланс карткового рахунку та рахунку мобільних заощаджень;
- керувати лімітами;
- оформити страховку;
- здійснювати перекази та платежі;
- дізнатись адресу найближчого відділення/банкомату тощо.
Ощадбанк готує зміни за кредитами
Раніше у фінустанові розповіли, що планують реструктуризацію проблемних споживчих кредитів, які були видані до 24 лютого 2022 року.
До вирішення цього питання закликають долучитися і владу, оскільки вважають безпрецедентною нинішню ситуацію для банків та для позичальників.
Тому боржникам спробують полегшити цей тягар, зокрема це стосується українців, які тимчасово виїхали з країни і не можуть погашати кредити вчасно або робити це у повному обсязі.
"Сьогодні" раніше писали, які прогнози щодо кредитування дали в НБУ, та розповідали, чому українка не змогла сплатити кредит через термінал ПриватБанку.