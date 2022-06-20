Ощадбанк добавил важную функцию – кому понадобится нововведение

Ощадбанк запускает важное нововведение для мобильного приложения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ощадбанк сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber.

Об этом рассказал руководитель исполнительного аппарата областного совета Херсонской области Юрий Соболевский, поскольку в частично захваченном оккупантами регионе есть проблемы с мобильной связью украинских операторов.

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"Для этого необходимо звонить по веб-звонку в контакт центр и банк меняет отправку смс на Viber", – рассказал Соболевский и поблагодарил руководство банка.

Пресс-служба банка также сообщает, что компания запустила чат-бот в Viber и в нем доступны все возможные функции.

Клиенты Ощадбанка могут там воспользоваться 43 услугами, в частности:

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проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;

управлять лимитами;

оформить страховку;

совершать переводы и платежи;

узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.

Ощадбанк готовит изменения по кредитам

Ранее в финучреждении рассказали, что планируют реструктуризацию проблемных потребительских кредитов, которые были выданы до 24 февраля 2022 года.

К решению этого вопроса призывают присоединиться и власть, поскольку считают беспрецедентной нынешнюю ситуацию для банков и заемщиков.

Поэтому должникам попытаются облегчить это бремя, в частности это касается украинцев, которые временно уехали из страны и не могут погашать кредиты в срок или делать это в полном объеме.

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"Сегодня" ранее писали, какие прогнозы по кредитованию дали в НБУ, и рассказывали, почему украинка не смогла оплатить кредит через терминал ПриватБанка.