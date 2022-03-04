Полюють воєнні злочинці: в "Київстарі" пояснили, як захистити телефони

Як захистити телефон від шахраїв у воєнний час / Фото: Getty Images, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Щодня в Україні фіксують випадки викрадення телефонів, особливо це може бути небезпечно у воєнний час. Шахраї крадуть ваші дані та використовують їх у своїх цілях.

У "Київстарі" пояснили, що захистити дані можна ще до викрадення ґаджета.

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Чим небезпечне викрадення телефона у воєнний час?

Причин декілька:

військові злочинці отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента й використовують їх у свої шахрайських цілях;

із номера абонента може бути поширена дезінформація щодо перебігу подій у країні.

Як захистити телефон?

По-перше, варто встановити індивідуальний ПІН-код на SIM-карту. Щоб це зробити, потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням. У "Київстарі" кажуть, що зазвичай цей набір цифр такий – 1111.

Код важливо знати, бо якщо ви три рази неправильно введете його, то SIM-карта заблокується. Дізнатися точний код оператора можна на пакуванні зі стартового пакету.

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По-друге, встановіть пароль або ПІН-код власне на сам телефон.

Що робити, якщо телефон вкрали?

Одразу повідомте про це свого оператора, і він заблокує вашу картку. Дзвонити потрібно на номери 466 (всередині мережі "Київстар") або на 0800-300-466 з інших номерів.

Проте навіть після таких дій небезпека не зникає. Через ваш номер злочинці можуть отримати доступ до соцмереж і спілкуватися там від вашого імені.

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Раніше "Сьогодні" повідомляли, що через війну Російської Федерації проти України мобільні оператори змінили правила. Відтепер українські абоненти не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Також ми раніше розповіли, на що варто звернути увагу під час телефонної розмови та чому в динаміку можуть з'являтися зайві звуки.