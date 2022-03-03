Провайдери користуються ситуацією? Які зараз ціни на інтернет в Україні

Розповідаємо, які зараз тарифи на домашній інтернет в умовах війни з Росією

Що відбувається з цінами на інтернет / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану інтернет залишився чи не єдиним джерелом зв'язку для багатьох українців.

"Сьогодні" розібралися, скільки зараз у країні коштує інтернет та розповідають вам.

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"Київстар"

Стандартний пакет домашнього інтернету від цього провайдера коштує 250 грн на місяць, але перші три місяці обіцяють акційний тариф у розмірі 125 грн.

Також можна придбати пакет, до якого входить і домашній інтернет та мобільний зв'язок, така пропозиція також коштує 250 грн.

"Укртелеком"

Найдешевший пакет можна придбати лише за 79 грн на місяць, але швидкість інтернету буде досить низькою. За пакет зі стандартною швидкістю доведеться віддати від 200 до 240 грн. на місяць.

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Triolan

У цього провайдера ціна залежить від населеного пункту та типу приміщення, яке потрібно забезпечити мережею (квартира, будинок, нежитлове приміщення).

Зараз провайдер має проблеми з підключенням у деяких областях через військові дії, але їх обіцяють виправити найближчим часом.

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Ціни такі:

Lanet

Найдешевший пакет послуг коштує 200 грн. на місяць, а за 300 грн. ви отримаєте ще й бонуси на телебаченні.

"Датагруп"

Провайдер також має тарифні плани на будь-який смак, базовий обійдеться. у 139 грн , а преміальний 199 грн.

Як бачите, ніякого неймовірного стрибка цін не сталося на тлі військових дій, а про зростання ціни на інтернет провайдери попереджали заздалегідь.

В чому причина?

Причина підняття тарифів криється у підвищенні витрат на кабелі та подорожчання енергоносіїв. Особливо це на собі відчули мешканці сільської місцевості.

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