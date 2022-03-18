Дуже "несподівано": через війну з Україною бізнес росіян прогорів в Америці

В Америці закрився бізнес росіян через санкції за війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Росія вторглася на землі незалежної України, від співпраці з РФ відмовляється багато європейських та світових брендів. Крім того, війна з Україною так сильно б'є по економіці країни-агресорці, що бізнес закривається через брак грошей.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Зокрема, в Америці припиняє роботу сервіс доставляння продуктів Buyk, який був заснований росіянами.

Заява про банкрутство була подана 17 березня через "нездатність інвесторів забезпечити фінансування".

А 9 березня сервіс звільнив 900 людей – майже всіх своїх співробітників, включно з гендиректором Джеймсом Волкером.

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Як пояснив сам Волкер, засновники перестали фінансувати компанію через санкції, оскільки тепер складно перевести гроші з Росії за кордон.

Росіяни деякий час намагалися врятувати свій бренд та вивчали різні варіанти, але зазнали невдачі.

Зазначимо, що Buyk почав заробляти на Манхеттені влітку минулого року. У червні він залучив 46 млн доларів інвестицій.

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Дефолт Росії близько

Санкції, які країни Заходу продовжують запроваджувати проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресора. Зовнішній борг РФ та її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і аналітики пророкують швидкий дефолт держави.

"Дефолт Росії наприкінці 1990-х був спричинений внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – зазначають аналітики.

Раніше ми розповідали, чи варто Росії розраховувати на допомога Китаю і коли може статися повний крах економіки РФ.