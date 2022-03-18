Очень "неожиданно": из-за войны с Украиной бизнес россиян прогорел в Америке

В Америке закрылся бизнес россиян из-за санкций за войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Россия вторглась на земли независимой Украины, от сотрудничества с РФ отказываются многие европейские и мировые бренды. Кроме того, война с Украиной так сильно бьет по экономике страны-агрессора, что бизнес закрывается из-за нехватки денег.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Так, в Америке прекращает работу сервис доставки продуктов Buyk, который был основан россиянами.

Заявление о банкротстве было подано 17 марта по причине "неспособности инвесторов обеспечить финансирование".

А 9 марта сервис уволил 900 человек — практически всех своих сотрудников, включая гендиректора Джеймса Уолкера.

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Как объяснил сам Уолкер, основатели перестали финансировать компанию из-за санкций, так как теперь сложно перевести деньги из России за границу.

Россияне некоторое время пытались спасти свой бренд и изучали разные варианты, но потерпели неудачу.

Отметим, что Buyk начал работь на Манхэттене летом прошлого года. В июне он привлек 46 млн долларов инвестиций.

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Дефолт России близок

Санкции, которые страны Запада продолжают вводить против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно бьют по экономике агрессора. Внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно 150 млрд долл., и аналитики предрекают скорый дефолт государства.

"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым в истории после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя", – отмечают аналитики.

Раньше мы рассказывали, стоит ли России рассчитывать на помощь Китая и когда может случиться полный крах экономики РФ.