Обвал акцій, піке рубля і порожні банкомати – як війна з Україною вдарила по росіянах

Що сталося з економікою РФ всього за пару днів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський Центробанк підняв облікову ставку до рекордних 20% – з 9,5%.

Про це повідомляє пресслужба відомства у соцмережах.

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Росія змушена піти на цей крок через вбивчі санкції західних партнерів, які заблокували близько половини активів та міжнародних резервів Центробанку у відповідь на варварську війну Путіна проти України.

"Сьогодні" зібрали усі найважливіші новини про погіршення економічної ситуації в Росії та готові розповісти вам.

Що відбувається з Центробанком?

Санкції, які запровадили західні партнери вже вдарили по рублю, оскільки тепер Центробанк ніяк не зможе підтримати валюту своїми силами.

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28 лютого курс рубля на біржі пішов далеко за психологічну позначку в 100 руб./дол., а в обмінниках росіянам його продають взагалі за захмарними цінами.

Ми знайшли оголошення, де за 1 долар просили 250 рублів, а євро коштував 275 руб.

Все це наслідки того, що Центробанк не може втримати курс через відсутність доступу до резервів, і він фактично пішов у вільне падіння. З цієї ж причини Центробанк підвищив облікову ставку – намагається не допустити знецінення коштів, однак через це платежі за іпотекою та кредитами для росіян можуть зрости у кілька разів.

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Центробанк шукає інші джерела

Жертвами проблем Центрального банку стануть росіяни, з яких він і намагається витиснути ці ресурси.

Експортерів змусили продавати аж 80% валютного виторгу, тобто поміняти валюту на знецінені рублі. Про такий захід повідомило Міністерство фінансів РФ.

Тим часом підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком РФ, Мінфіном Росії та Фондом національного добробуту.

"Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримання рубля", – зазначається в документі.

Російські акції валяться

У понеділок, 28 лютого, акції російського Сбербанку обвалились на 73,04% за кілька годин. Все через нові санкції, серед яких і від'єднання деяких банків агресора від SWIFT.

Мосбіржа вирішила взагалі не торгувати цими акціями, а також акціями "Газпрому" та "Лукойлу".

Як розповів "КП в Україні" аналітик Олексій Кущ, Росію чекає те саме, що і Україну в 2014-2015 роках, однак ще гірше, оскільки тоді процес був набагато повільніше.

Країну, за словами експерта, чекає злет інфляції, який потягне за собою злет цін, а також проблеми з логістикою закупів. І ці проблеми вже почались.

Росіяни штурмують банкомати

Населення в паніці чекає в кілометрових чергах до банкоматів, щоб зняти готівку. Люди бояться, що для вирішення глобальних проблем можуть використати їх гроші і що незабаром Росію від'єднають від SWIFT повністю.

Лише за п’ятницю, 25 лютого, громадяни РФ забрали 1,4 млрд рублів із банківських установ.

"Сьогодні" також писали, які проблеми можуть виникнути у росіян зі зняттям готівки.