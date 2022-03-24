Обміняти готівкову гривню тепер можна ще в одній країні – як це зробити

Все більше банків дозволяють обмінювати готівкову гривню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За кордоном українські переселенці зіткнулися з проблемою обміну готівки. Не всі обмінні пункти хочуть приймати гривню. Однак банки у деяких країнах створили умови, за яких українці тепер можуть здійснити таку операцію.

Відтепер обміняти готівкову гривню можна і в Словаччині. Про це повідомляє Незалежна асоціація банків України.

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Що потрібно, аби отримати послугу

У Словаччині банк Tatra Banka дозволив обмінювати готівкову гривню.

Щоб обміняти гроші, українцеві потрібні документи – паспорт громадянина України або ж закордонний. Обмін на євро можна здійснити у розмірі до 250 євро на одну людину на день.

Такі послуги банк надає з понеділка по п'ятницю. Адресу відділення, яке вже може обмінювати гривні, можна знайти за посиланням.

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Які ще країни дозволяють обмінювати готівкову гривню

Ми вже писали, що банки у низці країн дозволили таку фінансову операцію.

Зокрема, у Австрії це Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich. У Румунії – Banca Comercială Română, Молдові – OTP Bank, а у Польщі – PKO BP. Детально про те, які умови для обміну гривні у цих банках, читайте у матеріалі "Сьогодні".

Також ми розповідали, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, та де в Україні можна зняти готівку.