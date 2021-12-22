"Ошукали мене в Польщі": чого варто побоюватися українським заробітчанам

Найбільше українці бояться не отримати зароблені гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один з найбільших страхів українських заробітчан — це бути обманутими та залишитися без зароблених коштів.

Про це розповіла директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда.

Реклама

Незаконна праця

Наразі більшість українців у Польщі працюють легально. Проте є випадки, коли наші люди потрапляють на шахраїв чи погоджуються на роботу нелегальну. Серед причин, зазвичай, бажання швидко заробити побільше грошей.

"Недобросовісні компанії з працевлаштування не піклуються про правильне оформлення документів і законне перебування українців у Польщі, що може закінчитися для них штрафами або депортацією", — зазначає Ганна Джоболда.

Додому без грошей

Найголовніший чинник за кордоном, за даними соціологічного дослідження "Пульс трудової міграції аналітичного центру" Gremi Personal", для 80,6% трудових мігрантів — економічний.

"Зараз все більше українців їдуть з польськими робочими візами нелегально до Німеччини, оскільки там зарплати вищі. Або не хочуть чекати оформлення документів у Польщі і виходять на роботу раніше, що також суперечить польському законодавству", — говорить Ганна Джоболда.

Тож недобросовісні роботодавці можуть їм або зовсім не заплатити, або не виплатити останню зарплату, а також штрафувати за будь-які проступки.

Реклама

Таких ситуацій чимало, навіть коли письмово все завірено. Українці часто висловлюють своє обурення у соцмережах і подекуди просять допомоги у пошуках юриста.

Наприклад, користувач Facebook Дмитро поскаржився, що підписав договір з простим акціонерним товариством у Польщі, але зарплату за останні два місяці так і не отримав, як і команда з 8 людей.

/ Фото: скриншот

Реклама

Без можливості отримати карту побиту

Страх не мати можливості продовжити своє перебування у Польщі теж присутній в багатьох українських заробітчан.

Багато трудових мігрантів воліють отримати і Карту побиту, себто тимчасовий дозвіл на проживання. Проте, якщо роботодавець неправильно оформить документи, ця можливість буде втрачена.

Чому українці обирають Польщу

Напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії в Польщі, де не потрібний досвід роботи. Через те, що комунальні послуги в Україні подорожчали, збільшилась і кількість заробітчан – на 25%.

Наприклад, восени українці найчастіше їхали на роботу до Польщі через брак грошей на оплату комунальних послуг, бажання заробити на подарунки та святкування Нового року.

Але все-таки більшість українців хотіли би поїхати на заробітки в Німеччину. Відсоток таких становить 47,8%.

Раніше ми також повідомляли про нові правила Польщі, що стосуються і українських заробітчан.