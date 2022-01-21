Про яку зарплату мріють українці? Скільки насправді потрібно для щастя

Скільки для щастя потрібно українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці вважають, що для комфортного життя їм потрібна зарплата у розмірі 25 тис. грн щомісяця.

Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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А от жителі столиці визначили для себе вищий комфортний рівень зарплати – 35 тисяч гривень.

Важко відповісти виявилось 12% опитуваних, а ще 19% зазначили, що хотіли б отримувати від 15 до 20 тисяч.

Цікаво, що жіноча та чоловіча медіани (середній показник за підрахунками) відрізняються. Жінки у середньому хотіли б 25, а чоловіки 30 тисяч гривень.

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Найбільше хочуть заробляти люди від 35 до 54 років, а молодь і старше покоління – трохи менше потребують для комфорту.

Як відрізняється бажана зарплата в регіонах

Отже, найбільше потрібно заробляти для досягнення комфорту мешканцям столиці, а у інших регіонах люди відповіли так:

східні регіони – 25 тисяч;

західні регіони – 25 тисяч;

центральні регіони – 30 тисяч;

південні регіони – 25 тисяч.

Також прослідковується залежність бажаної зарплати від розміру населеного пункту, чим більше місто – тим більше потрібно коштів.

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У кого в Україні найменші зарплати?

Найменші в Україні зарплати отримує адміністративний персонал. Згідно з даними порталу grc.ua середня зарплата цих людей становить 10 тис. грн, також мало заробляють:

робітники (11 900 грн);

співробітники-початківці (12 161 грн);

працівники у сфері медицини (13 047 грн);

сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

"Сьогодні" раніше писали, яка пенсія чекає на українців з маленькою зарплатою та розповідали, яка професія буде найзатребуванішою у 2022 році.