"Укрзалізниця" отримала нового тимчасового очільника

Камишін став новим в.о. голови "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"

У середу, 11 серпня, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, який напередодні подав заяву про відставку, і замість нього призначив радника міністра інфраструктури Олександра Камишіна.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Призначення Камишіна раніше уряду рекомендувала Наглядова рада, яка також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету.

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Водночас Іван Юрик продовжить виконувати свої обов'язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Нагадаємо, в березні цього року повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака були достроково припинені. Виконання його обов'язків було покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. глави УЗ.