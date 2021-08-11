Новым и.о. главы "Укрзализныци" назначили Камишина

Камишин стал новым и.о. главы "Укрзализныци". Коллаж: "Сегодня"

В среду, 11 августа, Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, который накануне подал заявление об отставке, и вместо него назначил советника министра инфраструктуры Александра Камишина.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Назначение Камишина ранее правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета.

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В свою очередь Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы.

Напомним, в марте этого года полномочия председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака были досрочно прекращены. Исполнение его обязанностей было возложено на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы УЗ.