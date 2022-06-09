Нова допомога від Польщі: що українці можуть отримати безкоштовно

Магазин відкрили у столиці 4 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Варшаві відкрили Free Ukraine Store — соціальний магазин, де можна отримати одяг та інші необхідні речі, які українцям привозять мешканці Рембертова.

Про це інформує спеціалізований портал inPoland.

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Так, магазин відкрили в столиці у торговому центрі CityMarket на вулиці Поціскова, 4. У ньому українці зможуть отримати безкоштовно одяг, іграшки для дітей та необхідні речі для дому.

Зауважимо, що проєкт створила група жінок, які на початку червня обʼєдналися у місцевій групі у Facebook.

Допомога українцям / Фото: скріншот

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Зміни для переселенців у Польщі

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови.

З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

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Крім того, польський уряд планує внести зміни у закон про тимчасову охорону переселенців з України. Зараз українці, які переїхали через війну, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавець може взяти таку людину і повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту працевлаштування.

Тепер урядовці пропонують змінити пункт щодо подачі інформації про українського працівника. Так, роботодавець повинен розповісти про робочий час іноземця і розмір заробітної плати. Це робиться, зокрема, і для того, аби захистити права таких працівників, бо те, про що повідомляє роботодавець, повинно строго виконуватися.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Також ми розповідали, кому з українських переселенців виплатять по 2,4 тис. дол.