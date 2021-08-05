"Нова пошта" запустила переклади з Western Union – як скористатися

"Нова пошта" розпочала співпрацю з Western Union. Колаж "Сьогодні" / Фото: НБУ, 2gis.com

"Нова пошта"оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Послуга надається фінансовою компанією NovaPay, яка входить до групи компаній "Нова пошта". Це дозволить клієнтам відправляти/отримувати перекази в/з більш ніж 200 країн світу.

"Ми з радістю повідомляємо про початок нашої співпраці з Western Union, однією з найвідоміших платіжних систем в світі. Тепер наші клієнти отримали ще більше можливостей для отримання або відправки грошей своїм рідним і близьким за лічені хвилини", – цитує прес-служба генерального директора NovaPay Андрія Кривошапко.

Як це працює

Платити за грошовий переказ належить відправнику. Розмір такої плати залежить від країни призначення. Одержувач, в свою чергу, ніяких додаткових витрат не несе.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

мати при собі посвідчення особи державного зразка;

знати повне ім'я одержувача і країну призначення;

після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Одержувач, маючи такі дані, повідомляє оператору НП отриманий контрольний номер грошового переказу і пред'являє документ, що засвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідка на проживання і так далі.

Як було раніше

Ще рік тому "Нова Пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів. Основна частина коштів надходила з країн Євросоюзу. Однак найбільше українці перевели грошей із сусідньої Польщі.

NovaPay і Western Union

NovaPay – небанківська фінансова установа, що входить до групи компаній "Нова Пошта", яке розвиває однойменну міжнародну платіжну систему.

Згідно з даними Національного банку України, лідерська частка фінустанови становить 46% ринку внутрішніх грошових переказів, число яких в 2020 році NovaPay досягло 264 мільйонів.

Мережа Western Union поширюється більш ніж на 550 000 пунктів обслуговування в більш ніж 200 країнах світу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Вона піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.), а на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) прибула о 12:00. Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

Крім того, компанія почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини- третього в світі експортера одягу. Посилка буде в дорозі від 8 робочих днів.

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