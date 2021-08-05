"Новая почта" запустила переводы с Western Union – как воспользоваться

"Новая почта" начала сотрудничество с Western Union. Коллаж "Сегодня" / Фото: НБУ, 2gis.com

"Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Услуга предоставляется финансовой компанией NovaPay, которая входит в группу компаний "Новая Почта". Это позволит клиентам отправлять/получать переводы в/из более чем 200 стран мира.

"Мы с радостью сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире. Теперь наши клиенты получили еще больше возможностей для получения или отправки денег своим родным и близким за считанные минуты", – цитирует пресс-служба генерального директора NovaPay Андрея Кривошапко.

Как это работает

Платить за денежный перевод предстоит отправителю. Размер такой платы зависит от страны назначения. Получатель, в свою очередь, никаких дополнительных трат не несет.

Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

иметь при себе удостоверение личности;

знать полное имя получателя и страну назначения;

после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Получатель же, имея такие данные, сообщает оператору НП полученный контрольный номер денежного перевода и предъявляет документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, вид на жительство и так далее.

Как было раньше

Еще год назад "Новая Почта" запустила услугу международных денежных переводов. Основная часть средств поступала из стран Евросоюза. Однако больше всего украинцы перевели денег из соседней Польши.

NovaPay и Western Union

NovaPay – небанковское финансовое учреждение, входящее в группу компаний "Новая Почта", которое развивает одноименную международную платежную систему.

Согласно данным Национального банка Украины, лидерская доля финучреждения составляет 46% рынка внутренних денежных переводов, число которых в 2020 году NovaPay достигло 264 миллионов.

Сеть Western Union распространяется более чем 550 000 пунктов обслуживания в более чем 200 странах мира.

Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон"). Она поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

Кроме того, компания начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции – третьего в мире экспортера одежды. Посылка будет в пути от 8 рабочих дней.

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