"Нова пошта" запровадила фіксований тариф – що можна відправити за 45 грн

"Нова пошта" запроваджує фіксований тариф на доставку документів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" нагадала про ще одну зміну в тарифах, а саме – вартості доставки документів.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Отже, з 23 травня надсилання документів коштує 45 грн, у послугу входить – доставка їх у будь-яке працююче відділення або поштамат (незалежно від відстані), а також у тариф включений будь-який із видів конвертів.

Інші зміни у тарифах

Окрім цього, за доставку на поштамат доведеться заплатити 50 гривень, туди можна надсилати документи та посилки вагою до 20 кг на будь-яку адресу.

"Нова пошта" зменшила кількість категорій за вагою до трьох позицій:

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мала (до 2 кг) – 60 грн.;

середня (до 10 кг) – 80 грн.;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку до села компанія встановила фіксовану доплату 20 грн до будь-якого тарифу, також до нього тепер автоматично входить оцінна вартість для посилок до 500 грн, на ціну відправлення це не вплине.

Послуга для переселенців

Переселенці у відділеннях "Нової пошти" можуть отримати свої виплати від Світової продовольчої програми ООН.

Для цього при оформленні допомоги онлайн вам потрібно буде вказати спосіб отримання "Нова пошта" і після цього на ваш телефон прийде спеціальний код. З ним потрібно прийти до найближчого відділення та виконати такі кроки:

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сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що засвідчує особу.

Якщо у вас щось не вийшло, можете звернутися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном – 080030771.

"Сьогодні" раніше писали, як клієнтка "Нової пошти" не змогла отримати посилку через неправильно обраний термінал і розповідали, яке послання залишила компанія своїм клієнтам у чеках.