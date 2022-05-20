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"Нова пошта" змінює тарифи: скільки доведеться платити з 23 травня

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 16:22
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Розповідаємо, скільки тепер коштуватимуть різні послуги "Нової пошти"
Для українців підготували нові тарифи
Для українців підготували нові тарифи / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

З понеділка, 23 травня, на "Новій пошті" діятимуть нові тарифи. Це стосуватиметься відправлень по Україні.

Скільки тепер платитимуть клієнти, розповіли у пресслужбі компанії.

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"Нова пошта" анонсувала шість змін

З 23 травня змінюється вартість доставки у поштомати. Тепер така послуга коштуватиме 50 грн (раніше було 60 грн). Надсилати можна документи та посилки вагою до 20 кг на будь-яку адресу.

Також компанія зменшила кількість категорій за вагою. Тепер таких буде лише три:

  • мала (до 2 кг) – 60 грн;
  • середня (до 10 кг) – 80 грн;
  • велика (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку в села компанія встановила фіксовану доплату у 20 грн. Також у тариф тепер внесено оцінну вартість для посилок до 500 грн. За такої оцінки вартості ціна відправки не зростатиме.

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А для посилок понад 500 грн оцінна вартість вважатиметься як 0,5% вартості відправлення.

Надіслати документи можна буде за 45 грн. Така сума стосується лише доставок до відділень "Нової пошти".

Також при надсилані декількох посилок за однією експрес-накладною вартість кожної з них підвищуватиметься на 10 грн. Водночас вартість посилки з максимальною вагою розраховуватимуть за базовими тарифами, а решта – за зниженими:

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  • до 2 кг – 20 грн;
  • до 10 кг – 40 грн;
  • до 30кг – 80 грн.

Змінилися тарифи і на вантажні посилки. Раніше клієнти платили за доставку вантажів у 30 кг за базовим тарифом, а також додатково за кожен кг вище 30 кг. Тепер для таких типів вантажів буде спеціальна формула: загальна вага вантажу (у кг) множиться на вартість 1 кг, що залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

Також "Нова пошта" скасовує розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер у суму доставки включатиметься лише фактична та об'ємна вага самого вантажу і оренда пакувальних матеріалів.

А от кількість безоплатних днів зберігання змінилася для різних товарів. З 2 до 3 календарних днів збільшилася тривалість зберігання палет, за винятком дня прибуття. Для вантажів, автошин та автодисків кількість днів зберігання скорочується з 7 до 3, за винятком дня прибуття.

Нова послуга від "Нової пошти"

У квітні "Нова пошта" запустила нову послугу для українців, які залишили країну через війну.

Вона називається "Речі з дому за кордон" і дозволяє відправити особисті речі з України до країн Європи з великими знижками. Знижки становлять від 50% до 80% і залежать від ваги відправлення та зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої.

За цим пільговим тарифом можна відправляти лише вживані речі, вони мають бути без етикеток та заводських упаковок, дійсно вашими особистими, а не новою покупкою. В межах послуги заборонено відправляти таке:

  • документи з посвідченням особи;
  • їжу;
  • ліки;
  • алкоголь;
  • електроніку (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо);
  • гроші;
  • іменні банківські картки;
  • горючі матеріали.

Ще одне обмеження – вага, вона не має перевищувати 70 кілограмів.

"Сьогодні" також писали, де "Нова пошта" запускає кур’єрську доставку і розповідали, чому компанія змінила вигляд логотипу.

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