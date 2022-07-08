"Нова Пошта" зробила пропозицію Борису Джонсону – куди покликали прем'єра

"Нова пошта" запросила Джонсона на роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"Нова пошта" в жартівливій формі запропонувала роботу прем’єру Великої Британії Борису Джонсону, який оголосив про те, що йде у відставку.
Про це компанія написала пост у своїх соцмережах.
"Борис Джонсон, просто мріємо (і натякаємо): "Нова пошта" планує виходити на міжнародний ринок і Велика Британія не виняток. А оскільки ми цінуємо швидкість, рішучість та стресостійкість, то Ви для нас — ідеальний кандидат", – йдеться у пості.
Також він дублюється англійською мовою і під ним є хештег borisjohnson.
Новий спосіб відправлення посилок
Відправляти посилку з поштоматів вже можуть мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави. З 18 липня така послуга почне працювати у Вінниці.
Як надіслати посилку?
Для цього спочатку необхідно оновити мобільний додаток "Нової пошти" і зайти у розділ "Створити посилку". Там з'явиться додатковий підпункт місця відправлення – поштомат, який і треба обрати.
Самостійно створіть накладну для вашого відправлення, запакуйте свою посилку вдома, підійдіть до поштомата з посилкою, відкрийте створену накладну та натисніть"Відкрити комірку".
Після цього покладіть свій пакунок у відкриту комірку, підтвердіть завантаження у мобільному додатку та закрийте її.
Скільки коштує така послуга і від чого залежить її вартість, читайте в матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, які проблеми є у клієнтів "Нової пошти" за кордоном і розповідали, як шахраї намагаються нажитися на українцях через поштового оператора.