Низький попит та мінімум продажів: кому загрожує банкрутство через війну

Як ринок нерухомості живе під час війни з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоча будівництво квартир в Україні відновилося, незважаючи на бойові дії, на відновлення первинного ринку нерухомості потрібно щонайменше півтора роки. За цей час деякі забудовники будуть змушені залишити ринок через відсутність продажів, кількість недобудов, зокрема, у Києві зросте.

Про це пише Економічна правда.

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Як пояснила комерційний директор "Інтергал-Буд" Ганна Лаєвська, попит на нове житло у найближчі рік-півтора буде низьким, тому що українці не поспішатимуть вкладати свої заощадження у купівлю нерухомості.

"Ті, хто потребує нового житла замість знищеного у ході військових дій, не зможе забезпечити собі його без підтримки держави чи міжнародних інституцій", – зазначає експерт.

Аналогічної думки дотримується і президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір. За його словами, продаж квартир не відновиться до довоєнних рівнів, поки повністю не припинено бойових дій.

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Водночас є й оптимістичний сценарій розвитку подій: ринок нерухомості оживе відразу ж після "гарячої фази війни".

Така нагода є, адже людям, які втратили житло через ракетні удари РФ, захочуть купити нове. За оцінками Мінрегіону, це 3,5 млн громадян.

Але дожити до відновлення ринку можуть не всі. Відсутність фінансових надходжень вдарила як мінімум по двох московських девелоперах.

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Тому на ринку може статися хвиля банкрутств. Девелопери знизять маржу, а на тлі нестачі інвесторів у них може не вистачити фінансів, щоб добудувати деякі будинки.

Компенсація за зруйноване житло

14 червня український уряд спростив механізм фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель через обстріл з боку РФ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що раніше довідку про збитки кожен громадянин складав у довільній формі, а зараз її уніфікували.

Після цього дані вноситимуться в єдину базу, яку обіцяють створити найближчим часом, і українці зможуть отримати спеціальний цифровий документ, що підтверджує заподіяну їм шкоду.

Про те, скільки будинків загарбники пошкодили або знищили за попередніми підрахунками, читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми розповіли, що робити з нерухомістю українцям у звільнених містах Ірпінь та Буча. Також ми писали, за скільки можна купити квартиру у різних містах України.