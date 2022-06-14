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Пошкоджене і знищене майно під час війни: українці зможуть швидше фіксувати збитки

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 19:54
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Уряд спростив механізм фіксації руйнувань і пошкоджень житлових будівель через обстріли з боку РФ
Документи з фіксацією збитків цифровізують та уніфікують
Документи з фіксацією збитків цифровізують та уніфікують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зафіксувати збитки, які завдали житлу українців російські окупанти, стане простіше завдяки затвердженій єдиній формі.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, раніше довідку кожен громадянин складав у довільній формі, а зараз її уніфікували.

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Усі дані заноситимуть у спеціально створену найближчим часом базу, де реєструватимуть пошкоджене майно. Українці матимуть змогу отримати цифровий документ, який підтверджує збитки.

За словами Дениса Шмигаля, попередньо підрахували, що російські загарбники пошкодили тисячі домівок – це 45 млн квадратних метрів житла. Окремі села та міста знищені майже вщент.

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Процедура фіксації збитків

Прем’єр-міністр пояснив, що на рівні громад створюватимуть регіональні комісії, до складу яких входитиме по троє людей. Вони заповнюватимуть акт, де вказуватимуть тип пошкодження, що саме постраждало (фасад, стіни, фундамент чи інші конструкції), і фотографуватимуть усе на місцях.

Отримані докази підтверджуватимуть цифровими підписами членів комісії. Усі нові акти заноситимуть одразу в базу через "Дію". Старіші документи оцифрують та додадуть до реєстру.

"Відповідальними за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади", – підкреслив Шмигаль.

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Станом на 14 червня українці через "Дію" подали понад 206 тис. заяв про пошкоджену й зруйновану нерухомість. Найближчим часом їх опрацюють відповідні органи на місцях, а документ, що підтверджує збитки, відображатиметься заявникові в державному застосунку.

Надалі в уряді планують розробити уніфіковану систему для оцінювання вартості збитків. Над цим працює Міністерство розвитку громад та територій. Після завершення цього етапу українцям почнуть відшкодовувати втрачене. Зараз фіксація та оцінка завданої шкоди можлива лише на територіях, де не ведуться активні бойові дії.

Компенсація за ремонт

Українцям пообіцяли компенсувати усі витрати на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Після фіксації збитків виплату коштів здійснюватимуть з заарештованих російських активів.

"Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні" раніше писали, за яким планом відбудовуватимуть українські міста, і розповідали, у яких областях країни вже відновилось активне будівництво житлових комплексів.

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