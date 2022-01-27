Нижче тільки рубль: українська гривня потрапила в топ найслабших валют світу

Яка валюта впала нижче за гривню / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українська гривня опинилася на другому місці у рейтингу валют, які впали найсильніше з початку року. На першому місці розташувався російський рубль.

Про це свідчать дані агенції Thomson Reuters.

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Згідно з ними, гривня вперше за чотири роки так сильно наблизилася до позначки 29 грн і за останні дні січня впала на 5,5% щодо долара.

Російський рубль за цей період впав на 5,6%, а ось рейтинг зростаючих валют очолив південноафриканський ренд. За місяць валюта зміцнилася на 4,3% до американського долара.

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Загроза вторгнення Росії

Шведсько-американський політолог Андрес Аслунд також зауважив, що гривня рекордно девальвувала та майже досягла рівня 2015 року.

На думку експерта, так сильно на економіку впливає загроза російського вторгнення та нагнітання навколо цієї теми.

Для того щоб якось допомогти ситуації, Аслунд рекомендує Україні виконати умови:

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Міжнародного валютного фонду;

Світового банку;

ЄБРР;

ЄС;

США.

Це допоможе залучити до країни додаткові фінанси та посилить економіку.

"Сьогодні" раніше писали, чи є реальна загроза російського вторгнення, і розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.