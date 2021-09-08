Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили піти у відставку

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко не коментував відставку членів наглядової ради. Колаж: "Сьогодні"
У відставку подали незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді.
Також про конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", який має бути оголошений протягом тижня, повідомив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У травні 2021 року Кабмін обирав на новий строк до одного року трьох незалежних членів наглядової ради:
- Клер Споттісвуд (Велика Британія);
- Бруно Лескуа (Франція);
- Людо Ван дер Хейдена (Бельгія).
Також були обрані двоє представників держави: Наталія Бойко і Юлія Ковалів.
Як відомо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.
Раніше глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" готовий продовжити контракт з російським "Газпромом" на транзит газу, однак зараз в пріоритеті – контракти з європейськими компаніями: