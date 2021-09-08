Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили піти у відставку

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко не коментував відставку членів наглядової ради. Колаж: "Сьогодні"

У відставку подали незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді.

Також про конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", який має бути оголошений протягом тижня, повідомив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У травні 2021 року Кабмін обирав на новий строк до одного року трьох незалежних членів наглядової ради:

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Клер Споттісвуд (Велика Британія);

Бруно Лескуа (Франція);

Людо Ван дер Хейдена (Бельгія).

Також були обрані двоє представників держави: Наталія Бойко і Юлія Ковалів.

Як відомо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

Раніше глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" готовий продовжити контракт з російським "Газпромом" на транзит газу, однак зараз в пріоритеті – контракти з європейськими компаніями: