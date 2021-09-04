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Це будуть історичні зміни – глава "Нафтогазу" висловився про продовження контракту з "Газпромом"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 06:30
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Як вважає Юрій Вітренко, зараз в пріоритеті контракти на транзит газу з європейськими компаніями
Юрій Вітренко готовий продовжити контракт з "Газпромом
Юрій Вітренко готовий продовжити контракт з "Газпромом / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

"Нафтогаз" готовий продовжити контракт з російським "Газпромом" на транзит газу, однак зараз в пріоритеті – контракти з європейськими компаніями.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"Ми хочемо змінити ситуацію докорінно. Це будуть історичні зміни, коли український транзит буде оформлятися договором не тільки з "Газпромом", – сказав Вітренко.

Він також зазначив, що зараз "Газпром" блокує доступ європейських компаній до транзиту через Україну і експорт з Центральної Азії до Європи, який "може і має йти через Україну".

У РФ анонсували поставки газу в Європу через "Північний потік-2"

У російському "Газпромі" заявили, що перші поставки газу через "Північний потік – 2" можуть початися в опалювальному сезоні цього року.

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо доставити перший газ по газопроводу" Північний потік – 2 "на європейський ринок", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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