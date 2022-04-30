Небачена розкіш: чи загрожує українцям ще більший дефіцит бензину

В Україні виник дефіцит пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок пального в Україні продовжує лихоманити через війну і державне регулювання цін на пальне.

Про це у коментарі "Сьогодні" розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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За його словами, через держрегулювання цін, зокрема, дрібні оператори не можуть завозити пальне з Європи.

"Великі постачальники законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти через брак локомотивів та вагонів. Проблему частково могли б вирішити дрібні трейдери, які можуть купувати невеликі партії у Євросоюзі та завозити сюди пальне бензовозами. Але вони зіткнулися з тим, що не можуть продавати його дешевше цін, які встановив Кабмін", – каже Сергій Куюн.

Експер розповідає, незначними партіями пального торгують у країнах Європи з націнкою. Також не потрібно забувати, що логістика лише одного бензовозу буде суттєво дорожчою, ніж доставка кількох залізничних цистерн.

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"Якби уряд зараз скасував держрегулювання цін, то пальне подорожчало б на 2-3 гривні за літр, але воно з'явилося б на ринку. Більше того, найімовірніше, подешевшав би і автогаз. Його зараз продають з великою маржинальністю саме через дефіцит бензину. Бензин коштує 36 грн за літр, але його на заправках мало, а газ продають по 30 грн, але він представлений у достатній кількості", – каже Сергій Куюн.

Тож лише через дефіцит однієї марки пального створює ажіотажний попит на інший вид пального. Якби не брак бензину, автогаз подешевшав би до 23-25 грн. за літр.

Що буде далі з ринком пального?

Експерти Світового банку, вважають, що вартість пального досягне "історично високих показників".

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Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% впродовж 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, яко порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

"Сьогодні" також писали, як зекономити на бензині і, розповідали, що на українських АЗС з’явився новий вид пального.

Раніше ми розповідали, як українським водіям зекономити на купівлі пального. Водночас на деяких мережах АЗС почали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.