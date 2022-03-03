Деяким українцям виплатять по 6,5 тис. грн – хто може отримати гроші

Зеленський анонсував нову програму / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату 6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ.

Про це президент сказав під час свого відеозвернення.

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За словами Зеленського, це стосується всіх найманих працівників та ФОП, без жодних додаткових умов.

"Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, котрі втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень без жодних умов", – сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що незважаючи на війну, всі українці отримають свої пенсії, і вони навіть будуть проіндексовані на 14%, як і обіцялося, в березні.

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Пенсії в умовах війни

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в телеефірі розповіла, що українцям, які отримують пенсії на картку, вже виплатили гроші і залишилося вирішити питання з тими, хто отримує гроші на руки.

Їм, за словами міністра, буде здійснено виплати через переказ, навіть у разі зміни місця проживання. Виплати таким людям розпочнуться 4 березня, а субсидії та інші види соціальної допомоги – 7 числа.

Зазначається, що з пенсіонером мають зв'язатися через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання.

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"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців, та розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".