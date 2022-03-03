Некоторым украинцам выплатят по 6,5 тыс. грн – кто может получить деньги

Зеленский анонсировал новую программу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощиукраинцам, которые потеряли работу из-за нападения РФ.

Об этом президент сказал во время своего видеообращения.

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По словам Зеленского, это касается всех наемных работников и ФОП, без всяких дополнительных условий.

"Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наемный работник, каждый ФОП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысяч гривен без условий", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что несмотря на войну, все украинцы получат свои пенсии и они даже будут проиндексированы на 14%, как и обещалось, в марте.

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Пенсии в условиях войны

Министр социальной политики Марина Лазебная в телеэфире рассказала, что украинцам, которые получают пенсии на карточку, уже выплатили деньги, и осталось решить вопрос с теми, кто получает деньги на руки.

Им, по словам министра, будут осуществлены выплаты по переводу, даже в случае смены места жительства. Выплаты таким людям начнутся 4 марта, а субсидии и другие виды социальной помощи – 7 числа.

Отмечается, что с пенсионером должны связаться через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства.

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"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".