Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію. Кому пощастить

Якщо батько займався вихованням дитини з інвалідністю, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку і отримувати виплати від держави вже з 45, 50 і 55 років.

Згідно зі ст. 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в 50 років на пенсію можуть вийти жінки:

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матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку (до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю у віці до 16 років);

які народили п'ятеро або більше дітей та виховали до шестирічного віку.

Але представникам цих категорій потрібно мати не менше 15 років страхового стажу, щоб із 50 років отримувати довічну пенсію.

Крім того, якщо вихованням дитини з інвалідністю або п'ятьох або більше дітей займався батько, йому при наявності страхового стажу не менше 20 років призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років.

У постанові Кабміну № 461 перераховуються й інші категорії жінок, які можуть раніше вийти на пенсію. До них віднесені працівниці, задіяні на гірських роботах, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії. Такі українки можуть виходити на пенсію в 45 і 50 років.

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Також достроково можуть вийти на заслужений відпочинок робітниці сфери культури. Наприклад, стаж балерини – 20 років. Кар'єру вони починають рано, тому вже до 40 років можуть отримувати пенсію.

Раніше ми повідомляли, що:

колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок і отримують пенсію відповідно до "військовому" закону № 2262 можуть провести перерахунок пенсій. Він торкнеться виплат, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

в Україні, з 1 грудня 2021 року у зв'язку з збільшенням розміру прожиткового мінімуму, перераховано розмір пенсій непрацюючим пенсіонерам. А працюють мають право на перерахунок раз на два роки.