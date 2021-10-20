Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию. Кому повезет

Если отец занимался воспитанием ребенка с инвалидностью, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше положенного возраста и получать выплаты от государства уже с 45, 50 и 55 лет.

Согласно ст. 115 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в 50 лет на пенсию могут выйти женщины:

Реклама

матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет);

которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Но, представителям этих категорий нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, чтобы с 50 лет получать пожизненную пенсию.

Кроме того, если воспитанием ребенка с инвалидностью или пятерых или более детей занимался отец, ему при наличии страхового стажа не менее 20 лет назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет.

В постановлении Кабмина № 461 перечисляются и другие категории женщин, которые могут раньше выйти на пенсию. К ним относятся работницы, задействованные на горных работах, добыче газа, рудной и химической промышленности, металлургии. Такие украинки могут выходить на пенсию в 45 и 50 лет.

Реклама

Также досрочно могут выйти на заслуженный отдых работницы сферы культуры. Например, стаж балерины – 20 лет. Карьеру они начинают рано, поэтому уже к 40 годам могут получать пенсию.

Ранее мы сообщали, что:

бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262 могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

в Украине, с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением размера прожиточного минимума, пересчитают размер пенсий неработающим пенсионерам. А работающие имеют право на перерасчет раз в два года.