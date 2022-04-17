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Деякі українці отримають від держави квартири — кому дістанеться в першу чергу

Уляна Лебич
17 квітня, 10:32
Загалом програма відновлення України передбачає забезпечення житлом усіх, хто цього потребує

Програма відбудови нерухомості пройде в кілька етапів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Насамперед програма відновлення України передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну. Пройде вона в кілька етапів і триватиме й після завершення війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 16 квітня у вечірньому зверненні.

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Він зауважив, що влада має намір:

  • зробити якісне міське планування там, де його не було;
  • "вписати" до міст реальні транспортні потоки;
  • гарантувати енергозбереження будинків;
  • добитися їх інклюзивності;
  • забезпечити екологічність будматеріалів.