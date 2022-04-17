Деякі українці отримають від держави квартири — кому дістанеться в першу чергу

Насамперед програма відновлення України передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну. Пройде вона в кілька етапів і триватиме й після завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 16 квітня у вечірньому зверненні. Він зауважив, що влада має намір: зробити якісне міське планування там, де його не було; "вписати" до міст реальні транспортні потоки; гарантувати енергозбереження будинків; добитися їх інклюзивності; забезпечити екологічність будматеріалів. Які етапи програми передбачені? Прогрема забезпечення житлом. за словами президента України, поєднають з програмою енергомодернізації будівель. Пройде вона в три етапи: забезпечення житлом всіх переселенців, чиї будинки були зруйновані; відновлення того, що окупанти намагалися знищити; забезпечення житлом усіх, "хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла так і не має": військовослужбовці, медики та ін. "Для реалізації проєкту Україна вже залучає провідних архітекторів, держав-партнерів та міжнародних донорів", – зазначив Зеленський. Скільки буде коштувати житло після війни Після війни попит на житло з боку українців має бути значним із очевидних причин, тоді як інтерес із боку іноземців, які купили житло у Києві, явно знизиться. Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін, – розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер. За його словами, через непрацюючий реєстр провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна. Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає, – каже експерт. Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке сприятиме подорожчанню будівельних робіт і позначатиметься як на обсязі пропозиції нового житла, так і його вартості. Раніше ми розповідали, за скільки можна купити квартиру в Польщі, а також писали, як окупаційна влада примусово відбирає житло в Криму.