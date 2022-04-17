Деякі українці отримають від держави квартири — кому дістанеться в першу чергу

Програма відбудови нерухомості пройде в кілька етапів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Насамперед програма відновлення України передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну. Пройде вона в кілька етапів і триватиме й після завершення війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 16 квітня у вечірньому зверненні.

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Він зауважив, що влада має намір:

зробити якісне міське планування там, де його не було;

"вписати" до міст реальні транспортні потоки;

гарантувати енергозбереження будинків;

добитися їх інклюзивності;

забезпечити екологічність будматеріалів.