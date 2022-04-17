Некоторые украинцы получат от государства квартиры — кому достанется в первую очередь

Программа восстановления недвижимости пройдет в несколько этапов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении.

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Он отметил, что власть намерена:

сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;

"вписать" в города реальные транспортные потоки;

гарантировать энергосбережение домов;

добиться их инклюзивности;

обеспечить экологичность стройматериалов.