Некоторые украинцы получат от государства квартиры — кому достанется в первую очередь

В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении. Он отметил, что власть намерена: сделать качественную городскую планировку там, где ее не было; "вписать" в города реальные транспортные потоки; гарантировать энергосбережение домов; добиться их инклюзивности; обеспечить экологичность стройматериалов. Какие этапы программы предусмотрены? Программа обеспечения жильем, по словам президента Украины, объединят с программой энергомодернизации домов. Пройдет она в три этапа: обеспечение жильем всех переселенцев, чьи дома были разрушены; восстановление того, что оккупанты пытались уничтожить; обеспечение жильем всех, "кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает на пользу общества, а собственного жилья так и не имеет": военнослужащие, медики и т.д. "Для реализации проекта Украина уже привлекает ведущих архитекторов, государств-партнеров и международных доноров" , – отметил Зеленский. Сколько будет стоить жилье после войны После войны спрос на жилье со стороны украинцев должен быть значительным по очевидным причинам, тогда как интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, явно снизится. Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, – рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его словам, из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя. После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет, – говорит эксперт. После окончания войны также стоит ожидать удорожания строительных материалов, которое будет способствовать удорожанию строительных работ и сказывать как на объеме предложения нового жилья, так и его стоимости. Раньше мы рассказывали, за сколько можно купить квартиру в Польше, а также писали, как оккупационные власти принудительно отбирают жилье в Крыму.