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Некоторые украинцы получат от государства квартиры — кому достанется в первую очередь

Ульяна Лебич
17 апреля, 10:32
В целом программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся в этом

Программа восстановления недвижимости пройдет в несколько этапов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении.

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Он отметил, что власть намерена:

  • сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;
  • "вписать" в города реальные транспортные потоки;
  • гарантировать энергосбережение домов;
  • добиться их инклюзивности;
  • обеспечить экологичность стройматериалов.