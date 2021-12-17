Деякі українці можуть втратити пенсію: чому їх змусять повернути гроші

Якщо українець працевлаштувався, то для нього не передбачено доплати / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть втратити частину пенсії, якщо у них змінилися обставини, наприклад, влаштувалися на роботу і не повідомили про це Пенсійний фонд. Тоді відбулася переплата та гроші відрахують.

Як повідомляє "На пенсії", якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення.

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Якщо українець працевлаштувався, то для нього не передбачено доплат за понаднормовий страховий стаж або перерахунок розміру виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Також скасовується і надбавка у розмірі 150 грн., якщо на утриманні є дитина до 18 років.

Більше того, виплата пенсії взагалі має припинитися, якщо одержувач працевлаштувався за фахом, після того. як пішов на заслужений спокій за вислугу літ.

Повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування українець має протягом 10 днів після працевлаштування. Якщо він цього не зробить, то рано чи пізно про це стане відомо само собою, адже роботодавець повинен внести дані до держреєстру. На дату звірки вже обчислюється сума зайво виплачених пенсійних коштів.

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Відповідно до частини 1 статті 50-ї Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", суми пенсій, виплачені зайво внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернені пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів або до суду.

Хто може розраховувати на збільшення?

Українці, які не нагромадили необхідний трудовий стаж, досягнувши пенсійного віку, можуть залишитись без виплат.

Але наявність хоча б 15 років підтвердженого стажу дозволяє піти на пенсію за віком при досягненні 65 років. Все це прописано у статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (зі змінами від 3 жовтня 2017 року).

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Раніше ми повідомляли, що у Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники отримують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

Нагадаємо, що українкам, які народилися з квітня по грудень 1961 року, нарахують надбавку до пенсії. Йдеться про жінок, яким виповнюється 60 років, які мають необхідний страховий стаж.