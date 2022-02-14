Нафта подорожчала до семирічного максимуму: що буде з цінами надалі

Нафта рекордно росте в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту сягнули рекорду за сім років. 14 лютого вартість Brent сягнула понад 96 дол за барель.

Про це свідчать дані на біржі Yahoo. Finance.

Реклама

Торги 14 лютого відкрилися на рівні 95,31 дол за барель, а їхній максимум був на рівні 96,09 дол. Станом на 16:00 за київським часом нафта коштувала 93,82 дол.

Динаміка цін на нафту / Фото: Yahoo.Finance

Нафта по 100 доларів?

В коментарі "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній зазначив, що небезпека високих цін на нафту існує. Серед причин:

Реклама

зниження світових запасів нафти;

загострення ситуації навколо захворюваності на омікрон;

холод у США, що стимулює попит;

висока ціна на газ, що змушує підприємства переходити на нафтопродукти.

На цьому тлі дорожчає вся продукція, вироблена з нафти, а це, в свою чергу, призводить до зростання рівня інфляції і, як наслідок, зниження рівня життя.

"Крім того, МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) стверджує, що ОПЕК+, яка регулює ціни на нафту, також не поспішає додавати барелі в ринок, побоюючись зниження попиту. Більш того, картель не забезпечив зростання видобутку відповідно до встановлених квот", — розповів "Сьогодні" Володимир Позній.

Адже на ринок було поставлено на 300 млн бар. менше, ніж очікувалося в 2021 році. Експерт переконаний, якщо тенденція продовжиться, то ціни можуть піти вгору. Тож швидкого закінчення енергокризи очікувати не варто.

Екскурс в історію цін

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Реклама

Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

26 січня 2022 року ціна на нафту марки Brent сягнула понад 90 доларів за барель.

Натомість 4 лютого 2022 року ми бачимо знову оновлення рекорду – понад 93 дол. за барель. 7 лютого вартість нафти вперше з 1 жовтня 2014 року ледь не дійшла до позначки 94 дол. за барель.

І вже 14 лютого вартість копалини сягнула понад 96 дол за барель.

Раніше ми писали, що через різке збільшення цін на нафту аналітики вже переписують свої прогнози зі 100 дол. за барель до 150 дол.

Ми також розповідали, що Україна отримає від Німеччини 150 млн євро фінансової допомоги.