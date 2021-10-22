Не тільки в "рідних" банкоматах: як знімати з карти Ощадбанку без комісії

Де можна зняти гроші без комісії / Фото: Колаж: Сьогодні
Для того, щоб зняти готівку з картки Ощадбанку не обов’язково шукати банкомат саме цієї установи. Можна зробити це з банкомату будь-якого іншого банку, однак тоді комісія становитиме 1,5%.
Як повідомляє "РБК-Україна", у деяких банкоматах це можна зробити без комісії.
Зазначається, що гроші з картки Ощадбанку можна знімати без комісії в банкоматах Укргазбанку і Міжнародного інвестиційного банку.
Однак необхідно звертати увагу на тип платіжної картки, з якої ви хочете отримати готівку.
З пенсійної картки можна знімати без комісії з будь-яких банкоматів, а також з карток "Преміум", "Зарплатна", "Соціальна", "Пенсійна" та "Арсенал" можна знімати без комісії в банках партнерах.
А от зняти гроші з банкоматів партнерських банків без комісії з карток "Економна" та "Стандартна" не вдасться.
Якщо ви хочете зняти готівку з геть інших банкоматів, ви також можете це зробити, але зауважте, комісія становитиме 1,5 від суми + ще 5 грн, а також банк може брати власну комісію за проведену операцію.
Обмеження для карток ПриватБанку
Державна фінансова установа ПриватБанк встановила нові правила для переведень з картки на картку.
Тепер, на міжнародні та внутрішні переведення встановлено ліміт по кількості операцій на місяць.
Для міжнародних переведень – 25 операцій, а в межах України 100.
Раніше ми також писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші 9 місяців 2021 заробив 21,2 млрд грн.
Тоді як Ощадбанк зменшив свій прибуток у 5,6 разів і заробив лише 849 млн грн.