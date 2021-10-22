Не тільки в "рідних" банкоматах: як знімати з карти Ощадбанку без комісії

Де можна зняти гроші без комісії / Фото: Колаж: Сьогодні

Для того, щоб зняти готівку з картки Ощадбанку не обов’язково шукати банкомат саме цієї установи. Можна зробити це з банкомату будь-якого іншого банку, однак тоді комісія становитиме 1,5%.

Як повідомляє "РБК-Україна", у деяких банкоматах це можна зробити без комісії.

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Зазначається, що гроші з картки Ощадбанку можна знімати без комісії в банкоматах Укргазбанку і Міжнародного інвестиційного банку.

Однак необхідно звертати увагу на тип платіжної картки, з якої ви хочете отримати готівку.

З пенсійної картки можна знімати без комісії з будь-яких банкоматів, а також з карток "Преміум", "Зарплатна", "Соціальна", "Пенсійна" та "Арсенал" можна знімати без комісії в банках партнерах.

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А от зняти гроші з банкоматів партнерських банків без комісії з карток "Економна" та "Стандартна" не вдасться.

Якщо ви хочете зняти готівку з геть інших банкоматів, ви також можете це зробити, але зауважте, комісія становитиме 1,5 від суми + ще 5 грн, а також банк може брати власну комісію за проведену операцію.

Обмеження для карток ПриватБанку

Державна фінансова установа ПриватБанк встановила нові правила для переведень з картки на картку.

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Тепер, на міжнародні та внутрішні переведення встановлено ліміт по кількості операцій на місяць.

Для міжнародних переведень – 25 операцій, а в межах України 100.

Раніше ми також писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші 9 місяців 2021 заробив 21,2 млрд грн.

Тоді як Ощадбанк зменшив свій прибуток у 5,6 разів і заробив лише 849 млн грн.