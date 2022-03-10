Не тільки довезуть, а й допоможуть: як під час війни працюють Uber, Uklon і Bolt

Як під час війни працюють Uber, Uklon і Bolt / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змушує бізнес перелаштовуватися, щоб вистояти у нестабільні часи. Дехто змушений закриватися, а от деякі фірми пропонують нові можливості для своїх клієнтів.

"Сьогодні" розкажуть вам, як під час війни найпопулярніші служби таксі організували свою роботу, та чи можливо сьогодні скористатися їхніми послугами.

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Безкоштовні поїздки на кордоні та гуманітарна допомога

Сервіс Uber з першого дня війни повідомив, що тимчасово припиняє свою діяльність у зв'язку з бойовими діями в Україні. Проте вже 2 березня компанія заявила про відновлення роботи і орієнтацію на допомогу українцям, зокрема тим, хто працює у фірмі.

Відтепер Uber в Україні працює за кількома напрямками.

Гуманітарна допомога. Водії та клієнти через спеціальну кнопку в додатку можуть зробити пожертву Міжнародному комітету порятунку. Також Uber передав $500 тис. для гуманітарних зусиль Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.

Водії та клієнти через спеціальну кнопку в додатку можуть зробити пожертву Міжнародному комітету порятунку. Також Uber передав $500 тис. для гуманітарних зусиль Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Безкоштовний проїзд на кордоні. Щоб підтримати українських біженців Uber безкоштовно перевозить людей з українського кордону до польських міст. Також безкоштовний транспорт надають для співробітників центрів, у яких приймають мігрантів, та для перевезення товарів на склади неурядових організацій у Польщі.

Щоб підтримати українських біженців Uber безкоштовно перевозить людей з українського кордону до польських міст. Також безкоштовний транспорт надають для співробітників центрів, у яких приймають мігрантів, та для перевезення товарів на склади неурядових організацій у Польщі. Передача продуктів харчування та товарів першої необхідності. У Румунії компанія зібрала 60 тонн товарів першої необхідності. Вона передасть їх українцям, для цього зараз тривають домовленості із Товариством Червоного Хреста.

Ще один напрямок допомоги від Uber – захист та підтримка своїх водіїв-працівників та їхніх сімей.

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Усім водіям в Україні підшуковують роботу на компанію в сусідніх країнах і допомагають їм туди виїхати.

В компанії наголошують, що поки окрім перевезень кордоном таксі по Україні не працює. Таким чином Uber хоче захистити від небезпеки своїх водіїв. Проте з часом сервіс відновить роботу, адже зараз в компанії шукають шляхи, безпечно відновити свої послуги.

Співпраця з волонтерами від Uklon

За два дні після вторгнення РФ Uklon заявили, що готові співпрацювати з волонтерами та працівникам критично важливої інфраструктури міст. В компанії повідомили, що не братимуть комісію за виконання замовлень.

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Уже 1 березня Uklon запустили проєкт "Волонтер". Компанія безкоштовно здійснює перевезення для потреб військових, тероборони та лікарень, а також для підтримання життєзабезпечення міста. Послуга працює в Києві та частково у Черкасах і Чернівцях. До них планують додати Херсон, Одесу, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та Маріуполь.

Крім того, автомобілі Uklon безкоштовно довозять біженців з України до Кишинева у Молдові.

Будь-який клієнт може викликати таксі для власних потреб. Щоб знайти водія якомога швидше в Uklon рекомендують:

обрати готівковий спосіб оплати;

збільшити вартість поїздки (перемістити повзунок в додатку на максимум).

В компанії наголошують, що тривалість очікування може бути довшою, ніж зазвичай.

Поїздка у Bolt за 1 грн

У перші дні повномасштабної війни Bolt пожертвував €5 млн для неурядових організацій для допомоги Українцям. 1 березня в додатку з'явилася категорія Support, що призначена для пересування містом у разі екстреної потреби. Усі, кому екстрено потрібно здійснити поїздку, можуть зв'язатися з водієм-волонтером та проїхати за 1 грн.

Також для евакуації на Захід України або за кордон Bolt пропонує українцям безкоштовно скористатися автопарком. Перевірити, у яких містах є транспорт та де його можна залишити, можна за посиланням.

Bolt також скасували комісію для водіїв. У сусідніх країнах сервіс заохочує своїх водіїв брати поїздки до українського кордону, щоб відвозити українців в безпечні місця. Також у компанії наголосили, що припинили надавати свої послуги у Білорусі. І вилучили всі товари російського виробництва та російських брендів у сервісі доставки продуктів Bolt Market по всій Європі.

Як під час війни працюють найпопулярніші сервіси доставки в Україні

Станом на 9 березня сервіс Glovo надає послуги у 19 містах України. Glovo намагається постачати їжу до місць, які заблоковані окупантами, або ж туди, де небезпечно перебувати через бойові дії. Для цього компанія залучає кур'єрів-волонтерів.

У свою чергу Bolt Food комісію на всі послуги в Україні знизили до нуля. Крім того, Bolt Food заявили, що передадуть Україні понад €5 млн. Компанія також гуртує волонтерів, які допомагатимуть ресторанам та кур'єрам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, що потребують допомоги.

Водночас українська компанія Rocket заявила, що тимчасово припиняє роботу.

"Сьогодні" також розповідали, як "Нова пошта" налагоджує співпрацю під час війни, а також повідомляли, що міжнародні платіжні системи скасували плату за перекази в Україну.