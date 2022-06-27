Не лише безробітні: кого торкнеться трудова повинність під час війни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час дії воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних будуть залучати до різних видів громадських робіт за бажанням місцевої влади.

Про те, як це може працювати і кого не торкнеться, розповіли експерти UBR.ua.

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Отже, у мирний час підходящою пропозицією від Центру зайнятості вважалася вакансія, що відповідає освіті, кваліфікації та отриманому здобувачем досвіду на попередніх роботах.

Однак війна змінила цей процес і тепер на біржі праці зобов'язані пропонувати роботу з такими характеристиками лише у перші 30 днів з дня реєстрації безробітного.

Далі всі ці вимоги скасовуються і претенденту можуть пропонувати будь-яку роботу, яка не відповідає його професійним навичкам, така сама ситуація і із зарплатою.

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Відповідно до нинішньої інформації від уряду, безробітних можуть почати залучати по двом різним категоріям громадських робіт – суспільно корисним (те, про що говорить Шмигаль) та суспільним (це вид на добровільних засадах).

Адвокат АТ "Чудовський та партнери" Леонід Горшенін розповів, що такі види робіт регулюється окремим Порядком, передбаченим для воєнного часу.

Вони повинні виконуватися для:

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задоволення потреб збройних сил та правоохоронних органів;

забезпечення роботи критичної інфраструктури;

функціонування національної економіки.

"Суспільно-корисні роботи можуть бути недобровільними (виконуватися в рамках трудової повинності). Трудову повинность уповноважено вводити військове командування разом із військовими адміністраціями (якщо створено) самостійно або із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", – наголошує адвокат.

Горшенін розповідає, що до суспільно-корисних робіт можуть бути залучені не лише безробітні, а й зайняті особи, за погодженням з роботодавцем та зі збереженням місця роботи, а також студенти, самозайняті, зайняті в особистому селянському господарстві.

Ухилення від трудової повинності загрожує адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу у розмірі до 5100 грн. для громадян та 8500 грн. для посадових осіб.

Кого не приваблять до робіт?

За словами юристів, до таких видів робіт людина не може бути залучена за наявності протипоказань за станом здоров'я, також заборонено залучати:

неповнолітніх осіб віком до 15 років включно;

жінок, які виховують дітей віком до 3-х років;

вагітних жінок, якщо виконання робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я.

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