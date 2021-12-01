НБУ випустив три нові монети на честь ЗСУ – як виглядають нові 10 грн

В Україні випустили три пам'ятні монети, присвячені воїнам ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк презентував три нові монети, присвячені 30-річчю Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, а нові дві монети з’являться в обігу 1 грудня, третя – вже в обігу з 11 листопада.

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Всі монети мають номінал 10 грн і присвячені різним видам військ:

"Збройні сили України";

"Сухопутні війська Збройних сил України";

"Десантно-штурмові війська Збройних сил України".

Пам’ятні монетки виготовлені із недорогоцінного сплаву на основі цинку та покриті нікелем. Усього в Україні випустять 1 мільйон таких екземплярів.

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Три нові монети стануть поповненням започаткованої 2018 року серії, яка присвячена ЗСУ. Наразі у серії вже 12 пам’ятних монет, перша з яких на честь захисників аеропорту у Донецьку.

Нові п'ять гривень

Раніше НБУ презентував ще одну пам'ятну монету, номіналом 5 гривень, на честь символу 2022 року за східним календарем – Тигра.

На монеті зображено Тигра на аверсі, а на зворотньому боці велика годинникова стрілка в оточенні символів кожної з пір року: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

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"Сьогодні" також розповідали, що в Україні з'являться нові банкноти номіналом 20 та 200 гривень, які присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни, та писали, за які монети можна виручити цілу купу грошей.