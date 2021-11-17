НБУ розрахував новий курс. Що буде з доларом 18 листопада

Курс долара та євро знову змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 18 листопада:

17.11 18.11 Зміна 1 долар США 26,41 грн 26,51 грн +0,10 1 євро 30,03 грн 30,0 грн -0,03

Порівняно з курсом НБУ на середу, 17 листопада, долар подорожчав на 10 копійок, а євро подешевшав на 3 копійки.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, 17 листопада гривня відкрила торги вище за психологічний рівень 26,5 гривні за долар США.

За його словами, головними драйверами зниження гривні проти долара США залишаються накопичені девальваційні очікування, а також погіршення настроїв нерезидентів, що виплеснулися у спекулятивні покупки.

Стримуючим чинником для гривні буде наближення крайньої дати квартальних податкових виплат, що може підтримати продаж валюти експортерами. 17 листопада очікувалися торги у діапазоні 26,5-26,6 гривні за долар США.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.