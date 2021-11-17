НБУ рассчитал новый курс. Что будет с долларом 18 ноября

Курс доллара и евро снова изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 18 ноября:

17.11 18.11 Изменение 1 доллар США 26,41 грн 26,51 грн +0,10 1 евро 30,03 грн 30,0 грн -0,03

По сравнению с курсом НБУ на среду, 17 ноября, доллар подорожал на 10 копеек, а евро подешевел на 3 копейки.

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Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, 17 ноября гривня открыла торги выше психологического уровня 26,5 гривни за доллар США.

По его словам, главными драйверами снижения гривни против доллара США остаются накопленные девальвационные ожидания, а также ухудшение настроений нерезидентов, которые выплеснулись в спекулятивные покупки.

Сдерживающим фактором для гривни будет выступать приближение крайней даты квартальных налоговых выплат, что может поддержать продажи валюты экспортерами. 17 ноября ожидались торги в диапазоне 26,5-26,6 гривни за доллар США.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.