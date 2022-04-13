На нас чекає зростання цін і дефіцит? Як ембарго на торгівлю з РФ змінить економіку України

Що буде з цінами на продукти в Україні / Фото: Getty Images, уніан

Уряд запровадив повну заборону на постачання російських товарів до України. Найімовірніше, окупанти нададуть нам симетричні заходи. Під час війни сторони використовують як летальну, так й економічну зброю.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, як таке рішення змінить нашу економіку, і що буде з асортиментом товарів в українських магазинах.

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Енергоносії, гречка та побутова техніка

Гібридна війна, яку вісім років вела Росія на Донбасі, донедавна не заважала Україні торгувати з країною-агресором. Більше того, останні роки торговельний оборот зростав.

Так, наприклад, торік ми придбали товарів з РФ на суму 8,13 млрд доларів, а експортували туди своєї продукції на 4,155 млрд доларів.

Більшість українського імпорту склали енергоносії, від яких ми так і не змогли відмовитися за весь цей час. Зокрема, вугілля (1,55 млрд дол.), дизельне пальне (1,24 млрд дол.), автомобільний газ (960 млн дол.) та кокс (230 млн дол.).

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Частина російської продукції надходила до нас через Білорусь. Наприклад, білоруські НПЗ реалізовували в Україні бензини, що виготовлялися з російської нафти. Також Україна купувала електроенергію, що вироблялася на білоруській АЕС, але паливо у ній було російське.

Купувала Україна в Росії деякі харчові продукти. Наприклад, гречку ми закуповували в РФ, і тепер на ринку виник її дефіцит, тому після початку війни зросли ціни на цю крупу.

Через те що Росія продає дешево газ на внутрішньому ринку, продукція їхнього хімпрому була дешевшою, ніж у корнкурентів на світовому ринку. Тому Україна купувала там полімери, пластмаси, стирольні плити, труби та шланги.

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Також багато концернів з виробництва побутової техніки та електроніки мали в Росії заводи, які виробляли продукцію для продажу, в тому числі і на українському ринку. У наших магазинах було багато холодильників, пральних машин, а також телевізорів з наклейкою "Зроблено в РФ". Українська промисловість також купувала в агресора турбіни, насоси та техніку для сільгоспвиробництва.

Наш експорт у РФ переважно становив сировину для алюмінію, товари важкого машинобудування. Крім того, Росія закуповувала у нас метали, насоси, пакувальні вироби з пластмаси, а також керамічну плитку.

Що далі

Після введення ембарго на торгівлю з Росією деякі російські товари все одно продовжать потрапляти на український ринок. Їх можуть перепакувати у Білорусі чи Грузії.

Інші підприємства можуть зовсім змінити юрисдикцію і спробувати відкрити виробництва в Україні. Так, багато торгових марок, які представлені на вітчизняному споживчому ринку, мають російських власників.

Окремо стоїть питання про те, чи купуватиме Україна російський газ, навіть якщо він повернеться нам реверсом з Європи. Якщо наша країна має намір відмовитися від імпорту блакитного палива, це може бути тривожним дзвінком.

Тепер ми отримуватимемо газ з Європи, який досі Європа отримує з Росії. В Україні може бути критично дорогим газ для населення та підприємств, які ще працюють на території країни. Або вже зараз немає надій на те, що людям знадобиться це опалення, або уряд вирішив погіршити умови виживання людей, – говорить аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, Росія втратить через обмеження імпортовані раніше метали, хімічну продукцію, мінеральну продукцію, транспорт, книги, папір.

Але важливо розуміти, що, не отримуючи ці складові з України, Росія зможе компенсувати це, через якийсь час, поставками до Китаю. Однак, розуміючи безвихідь становища Росії, Китай може або поставити завищені ціни, або підписати довгострокові контракти співпраці, щоб Росії було невигідно займатися імпортозаміщенням якихось товарів й незабаром припинити співпрацю з Китаєм, – продовжує Болтян.

Експерт каже, що для Росії фактор безвиході стає дедалі очевиднішим.

Навіть дружня Білорусь поки не є соратником РФ, на якого можна розраховувати на 100%. Тому в частині бізнесу Росія має співпрацю тільки з Китаєм. А Китай, як відомо, мітить на звання лідера у всьому, тому буде стурбований створенням жорстких бізнес-умов співпраці, – наголошує експерт.

Олександр Болтян вважає, що споживачі в Росії поки що просто розуміють, що їхні звички будуть максимально іншими, тому ще один стусан через обмеження України в потоці інших стусанів вони не помітять.

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