Податкова готує перевірки українців – до кого прийдуть найперше

Податкова продовжить перевірки українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни деяких підприємців все ж можуть перевіряти податкові органи.

Про це бізнесменам нагадали в Державній податковій службі.

Реклама

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану ДПС забезпечує контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах:

торгівлі;

ресторанного господарства;

послуг.

Контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок.

До кого прийдуть передовсім?

У податковій зазначають, що найперше з перевірками приходять після скарг громадян щодо відмови підприємцями проведення розрахунків за придбані товари платіжною карткою.

Реклама

Також реагують на заяви про незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час розрахунків за продаж підакцизної продукції та алкоголю в разі заборони його реалізації місцевою владою.

Податки для бізнесу в Україні

На початку війни для бізнесу спеціально зменшили податкове навантаження, однак міністр фінансів Сергій Марченко на початку травня заявив, що економіка країн потребує повернення на довоєнний рівень оподаткування.

За його словами, Україна в умовах війни може розраховувати насамперед на власні сили.

Реклама

Для наповнення бюджету податки для підприємців можуть повернути на попередні позиції.

"Сьогодні" також писали, який податок можуть збільшити для всіх українців і які пільги нині доступні для бізнесу.