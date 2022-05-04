Налоговая готовит проверки украинцев – к кому придут в первую очередь

Налоговая продолжит проверки украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны некоторых предпринимателей все же могут проверять налоговые органы.
Об этом бизнесменам напомнили в Государственной налоговой службе.
Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения ГНС обеспечивает контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах:
- торговли;
- ресторанного хозяйства;
- услуг.
Контроль осуществляется путем проведения фактических проверок.
К кому придут в первую очередь?
В налоговой отмечают, что в первую очередь с проверками приходят после жалоб граждан об отказе предпринимателями в проведении расчетов за приобретенные товары платежной картой.
Также реагируют на заявления о неприменение регистраторов расчетных операций при осуществлении расчетов за продажу подакцизной продукции и алкоголя в случае запрета его реализации местными властями.
Налоги для бизнеса в Украине
В начале войны для бизнеса специально уменьшили налоговую нагрузку, однако министр финансов Сергей Марченко в начале мая заявил, что экономика страны нуждается в возврате на довоенный уровень налогообложения.
По его словам, Украина в условиях войны может рассчитывать прежде всего на собственные силы.
Для наполнения бюджета налоги для предпринимателей могут возвратиться на предыдущие позиции.
"Сегодня" также писали, какой налог могут увеличить для всех украинцев и какие льготы сейчас доступны для бизнеса.