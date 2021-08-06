Податкова амністія – як декларувати золото та інші банківські метали

Добровільне декларування розпочнеться 1 вересня 2021 року і триватиме 12 місяців, а після фінмоніторинг посилиться

У НБУ розповіли, як декларувати банківські метали. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Національний банк України опублікував інструкцію для так званої "податкової амністії" (програми добровільного декларування). Для цього учасники повинні відкрити спеціальний рахунок, щоб перерахувати на нього гроші і банківські метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів – ред.).

Відповідна інструкція розміщена на сайті НБУ.

На одноразове добровільне декларування виділяється рік: з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022.

Як це працює:

Декларант відкриває в банку спеціальний рахунок і вносить на нього гроші. Банківські метали вносяться через операційну касу фінансової установи разом із заявою про переведення готівки. У реквізиті "Призначення платежу/зміст операції" відзначає "добровільне декларування".

Спочатку потрібно підтвердити джерела походження коштів, банківських металів. Після цього декларант має право:

перерахувати кошти, банківські метали на свій поточний рахунок фізособи, відкритий в українському банку;

або зняти кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;

або подати у банк заяву і використовувати в подальшому цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізособи, відкритий для своїх потреб.

Податкова амністія

З 26 червня і 22 липня вступили в силу три закони про так звану "податкову амністію". Четвертий законопроєкт поки знаходиться на розгляді ВР, але визначений президентом як невідкладний і повинен бути розглянутий найближчим часом.

Тепер про саму амністію: Фактично вона полягає в тому, що громадянам дозволено задекларувати своє майно, цінності, заощадження готівкою. І держава гарантує, що податківці не будуть цікавитися, чи платилися раніше податки з цих доходів.

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Але навіть якщо податки були сплачені раніше, але ви не можете це довести – під час декларування потрібно буде самостійно сплатити ще кілька відсотків податків.

Декларувати потрібно банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Причому готівка не приймається в розрахунок. Це потрібно для того, щоб в майбутньому можна було придбати без проблем щось істотне: квартиру, дачу або автомобіль.

Уже зараз, за законодавством, будь-яка купівля на суму понад 50 тис. грн має проходити через банк. А після закінчення одноразового декларування, як передбачається, фінмоніторинг посилиться. Якщо захочете покласти на рахунок пристойну суму, у банку і фінмоніторингу виникнуть питання. І тоді доведеться платити набагато більший "податок".

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почалися масштабні перевірки бізнесуна предмет дотримання трудового законодавства. Державна інспекція праці насамперед навідується до тих компаній, які підозрюються у використанні неофіційної праці і без оформлення трудових відносин з працівниками.

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